شكرا لقرائتكم بعد ثنائية أبو قير.. وليد سليمان رابع هدافى الأهلى التاريخيين فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح وليد سليمان صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رابع هدافى الفريق فى بطولة كأس مصر، بعدما سجل ثنائية فى شباك أبو قير للأسمدة، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين لوليد سليمان مقابل هدف أحرزه كيرفا لا لاعب الأسمدة.

ويأتى ترتيب هدافى الأهلى فى بطولة كأس مصر كالتالى..



1_ عماد متعب (19 هدفا)

2_ أبو تريكة (9 أهداف)

3_ محمد فضل (8 أهداف)

4_ وليد سليمان، عمرو جمال، خالد بيبو (6 أهداف)

وبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي. _رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجى، ويجلس على دكة البدلاء، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هانى السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفى الخواجة _كيرفا لا وعلاء شعبان.

وصعد الأهلى لدور الثمانية بالفوز على الترسانة بهدفين لهدف فيما صعد أبو قير للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة.