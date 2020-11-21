شكرا لقرائتكم خبر عن تيجالي يُبكي ويلتون بكلمة مسيئة.. ويشعل القمة عراكاً وجدلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



متابعة: عصام هجو

عزز الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي برصيد 18 نقطة؛ بفوزه المثير على النصر 2-1 والذي بقي وصيفاً برصيد 13 نقطة في مباراة شهدت مناوشات بين اللاعبين؛ وذلك على خلفية الكلمة المسيئة التي وجهها تيغالي لاعب «العميد» للبرازيلي ويلتون سواريس مهاجم «الملك» والتي جعلت الأخير يبكي ويذرف الدموع ويخرج من الملعب للحظات اعتراضاً.

وحصد الشارقة 18 نقطة من 6 مباريات فاز بها جميعاً، ولأول مرة في تاريخ مشاركته بالدوري يحقق «الملك» 6 انتصارات على التوالي في انطلاقة البطولة، فضلاً عن تربع نجمه وأيقونته الساحر البرازيلي إيجور كورنادو على صدارة الهدفين برصيد 7 أهداف.

ومن الأرقام التي تحسب للشارقة أيضاً أان الظهير الأيمن للفريق خالد إبراهيم الظنحاني أيضاً صنع 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري، وأظهر لاعب دبا الفجيرة وبني ياس والوحدة السابق تفاهماً كبيراً مع ويلتون سواريس.

كان الشارقة الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال السيطرة وتألق الثنائي ماجد سرور وشوكوروف في الارتكاز وسرعة التحول من إيجور وخالد الظنحاني بالتمرير السريع إلى «البلدوزر» ويلتون، فيما تأثر فريق النصر بالعصبية التي لم يكن لها أي مبرر؛ حيث حصل لاعبوه على 6 بطاقات صفراء، نالها تيغالي وضياء سبع وريان منديز وانطونيو خوسيه وأحمد شامبيه وكابتن الفريق طارق أحمد، فيما نال لاعبو الشارقة 3 بطاقات كانت من نصيب كايو لوكاس وويلتون وماجد سرور الذي سيكون خارج حسابات المدرب عبد العزيز العنبري في مباراة خورفكان بداعي الإيقاف.

لحظة مؤثرة

وشكل بكاء اللاعب ويلتون سواريس في منتصف الشوط الأول العديد من علامات الاستفهام، ولم يعرف المتابعون على الشاشة أو في الملعب السبب، وماذا دار من حديث بين ويلتون وتيجالي، لكن ويلتون غرد على حسابه في إنستجرام وكشف سبب دموعه وقال إن «لاعباً من الفريق المنافس وصفني بالقرد، ويصادف يوم 20 نوفمبر ( يوم المباراة) يوم الرجل الأسود في البرازيل، ولسوء الحظ تعرضت للإساءة العنصرية في مباراتنا التي كانت على ملعبنا أمام النصر وكانت رغبتي ملاحقة من أساء لي ولكن فضلت وقررت عدم التعامل مع مروجي العنصرية وحافظت على احترافيتي في الملعب، نحن جميعاً متساوون والاحترام فوق كل شيء».

وتضامن إداريو ولاعبو وجمهور الشارقة مع ويلتون، وهنأ علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الفريق بالفوز والمحافظة على الصدارة وقال «تحياتنا للاعب الخلوق والمحترف ويلتون سواريس».

من جهته، اكتفى أحمد مبارك الجنيبي مدير فريق الشارقة بعبارة «اسألوا تيجالي ماذا قال؟ وأضاف أشكر لاعبنا ويلتون وما يمسه يمسنا فقد تعامل بطريقة احترافية، ولله الحمد دولتنا هي دولة التسامح وليس بها مثل هذه الأمور».

وتابع: «الفريق سيعود للتدريبات الأحد للإعداد لمباراتنا القادمة أمام خورفكان وكل الشكر والتقدير والإشادة بلاعبي فريق نادي الشارقة على المجهود الذي بذلوه في المباراة وعلى الاحترافية التي تعاملوا بها».

وأطلقت جماهير نادي الشارقة هاشتاق «كلنا ويلتون» وحظي بتفاعل كبير من جمهور «الملك»، فيما كتب مواطنه كايو لوكاس عبر «إنستجرام»: «كان يجب أن أتحدث هنا عن فوزنا والنقاط الثلاث والمركز الأول والصدارة ولكن بدلاً عن ذلك سأتحدث عن العنصرية التي تعرض لها زميلي وصديقي ويلتون وهي إهانة بسبب لونه في وقت لم يعد فيه أي مكان لمثل هذه الأشياء».