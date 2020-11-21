شكرا لقرائتكم خبر عن العين «زعيماً» على الوصل بالفوز الـ 18 في المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أكد فريق العين أنه «عقدة» الوصل في دوري الخليج العربي، بعدما سطر «الزعيم» فوزاً جديداً في سجل مواجهات الفريقين التي جمعتهما في المسابقة منذ بداية عصر الاحتراف.

وفرض العين نفسه زعيماً على مواجهاته مع «الإمبراطور» بعدما حقق فوزه الثالث والأربعين في 92 مباراة جمعت بينهما في عهدي الاحتراف والهواة، كما هو الفوز الـ 18 لـ«الزعيم» في 25 مباراة جمعت بينهما في زمن الاحتراف مقابل فوز الوصل في مناسبتين فقط.

واسترد العين في لقاء الوصل بعضاً من المقولة الشهيرة «العين بمن حضر»، فحضر إلى زعبيل بتشكيلة غاب عنها أبرز عناصره الدفاعية بسبب الإصابة والإيقاف، فافتقد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل خدمات كل من محمد شاكر والياباني شيوتاني والبرازيلي إيريك «المقيم» ومعهم الثنائي الغائب منذ بداية الموسم إسماعيل أحمد ومحمد أحمد، بينما فضل الإبقاء على التوجولي لابا كودجو على الدكة، قبل أن يزج به في الشوط الثاني، ليصنع الفارق ويسجل هدف الفوز من ركلة جزاء.

وحقق العين فوزه الثاني على التوالي، ليتجاوز مرارة الخروج المبكر من مسابقة كأس الخليج قبل أيام، وليحفظ لنفسه فرصة البقاء على بعد خطوات من صدارة الشارقة.

وعانى الفريق البنفسجي في الشوط الأول، مما ساعد صاحب الأرض على تسجيل هدف التقدم عبر علي صالح، لكن الفريق الأصفر عجز عن ترجمة التقدم لأكثر من هدف، ليمنى مرماه بهدف تعادل في الوقت القاتل من زمن الشوط الأول عبر محمد عبد الرحمن.

ولعب البديل لابا كودجو دوراً مميزاً، فساهم بصنع الفوز بتسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء، بعدما استفاد الفريق «البنفسجي» من خروج سالم العزيزي بالبطاقة الحمراء، وارتكاب المدافع البرازيلي نيريس لهفوة «قاتلة» بإبعاد الكرة بيده على طريقة حراس المرمى!.

وفشل الوصل مرة جديدة في تذوق طعم الانتصار أو حتى كسب ولو نقطة واحدة على أرضه، ليمنى بالهزيمة الثالثة على التوالي في زعبيل، وليجد نفسه في موقف لا يحسد عليه في جدول الترتيب بعدما تراجع إلى المركز العاشر، وهو ما لا يليق بفريق بقيمة وقامة «الإمبراطور».

بيدرو السعيد

وتنفس المدير الفني لفريق العين البرتغالي بيدرو الصعداء بالفوز على الوصل، رغم الظروف الصعبة التي عاناها الفريق بسبب الإصابات التي انضم إلى قائمتها بندر الأحبابي خلال الشوط الأول.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الغيابات والتغييرات التي قام بها أثرت بالسلب في جماعية الأداء في الشوط الأول، رغم ذلك سنحت للفريق 3 فرص لم يحسن استغلالها. ومضى يقول تفوق الوصل في بعض الفترات وسجل هدف التقدم، وكاد أن يضيف الثاني، لكن هدف محمد عبد الرحمن منح الفريق جرعة من الثقة قبل دخول غرفة الملابس.

واعترف أن «الطرد أثر بالسلب في الوصل، كما فضل الرهان على التوجولي لابا منذ بداية الشوط الثاني رغم وصول اللاعب قبل ساعات من بداية المباراة، حيث نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء».

ووضحت علامات الحزن والغضب على المدير الفني لفريق الوصل سالم ربيع الذي أرجع الخسارة إلى الأخطاء الفردية التي ارتكبت وتسببت في اهتزاز شباك فريقه مرتين.

ومضى يقول «لقد تأثر الفريق سلباً بالطرد، كما لعب هدف التعادل دوراً في منح المنافس جرعة ثقة، أضف إلى ذلك الخطأ الذي وقع به البرازيلي نيريس الذي أبعد الكرة بيده ليمنح المنافس ركلة جزاء سجل منها الزعيم الهدف الثاني».

أما بلغة الأرقام، فقد دانت السيطرة للزعيم الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 59%، لكن التسديدات كانت لصالح الوصل الذي سدد 7 مرات على مرمى خالد عيسى مقابل 5 مرات للعين.

المحترف نيريس يتسبب في ركلة جزاء على طريقة «الهواة»