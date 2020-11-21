شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: لاعبو عجمان يفتقدون الشعور بأنهم فريق جيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أشار أيمن الرمادي مدرب عجمان إلى أنه ليس لديه ما يقوله بعد الخسارة أمام الوحدة صفر-3 في دوري الخليج العربي، غير أن فريقه لعب أول 20 دقيقة فقط أضاع من خلالها هدفين حتى استقبل هدفاً جاء بصورة غريبة.

وقال الرمادي الذي يملك فريقه نقطتين فقط بعد مرور 6 جولات: المباراة تلعب في 90 دقيقة، ولاعبو عجمان فقدوا التركيز في أجزاء مهمة استقبل الفريق خلالها هدفين وجاءت حالة الطرد لتفقدنا حظوظ العودة في النتيجة .

وأضاف: الوضع أصبح لا يحتمل وعلينا أن نراجع حساباتنا ونحتاج إلى اكبر عمل على صعيد الجانب الفني حتى يعود الفريق لمستواه الطبيعي ونمر بمرحلة انعدام وزن وعلينا أن نعبرها.

وأوضح : هناك عدة أسباب للتراجع أولها افتقادنا الأداء الجماعي إضافة إلى ارتفاع الاصابات إلى 10 لاعبين ومن أهم الأسباب ان اللاعبين يفقدون الشعور بأننا فريق جيد لذلك نرتكب الأخطاء ونحتاج الى ثقة بالنفس قبل مواجهة شباب الأهلي في الجولة المقبلة حتى نسترد قوتنا في بقية المباريات لأنها ستكون جميعها صعبة.

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