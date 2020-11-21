الأهلي يتخطى أبو قير ويواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية من البطولة.

تقدم الأهلي ف يالنتيجة عن طريق لاعبه الكبير وليد سليمان في الدقيقة 15 من تسديدة قوية، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما لمست الكرة يد مدافع سماد ابو قير.

وأحرز هدف أبو قير للأسمدة الوحيد مهاجمه الغيني كارا فالا في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز سيلتقي الأهلي مع فريق الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر يوم 1 ديسمبر المقبل.