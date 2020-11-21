شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على أبوقير للأسمدة بهدف "سليمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة المقامة حالياً بإستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر والنتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف، وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من :محمد الشناوي. _رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد _وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي ، ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة ، كلاً من : محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كير ماك وعلاء شعبان.

وصعد الأهلي لدور الثمانية بالفوز على الترسانة بهدفين لهدف فيما صعد أبو قير للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة.

بدأ الأهلي المبارا بنشاط ملحوظ وحاول زيارة شباك فريق أبو قير لكن الأخير أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي وأبرزها الشيخ وجيرالدو وبادجي إلى أن سجل وليد سليمان هدف الأهلي الاول في الدقيقة 15 بعدما سدد كرة أرتدت له بيسراه في شباك أبوقير.