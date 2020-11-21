شكرا لقرائتكم خبر عن كاف ينشر أهداف الأهلى فى نهائيات دورى الأبطال ويصفها بـ"المتعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مجموعة من أهداف النادى الأهلى التى سجلها فى نهائيات بطولة دورى أبطال افريقيا، تزامنا مع اقتراب المارد الأحمر من خوض النهائى الافريقى أمام غريمه التقليدى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، وهو أول نهائى فى التاريخ يجمع فريقين من بلد واحد، وجاء تقرير الكاف بعنوان "إليكم بعض المتعة.. أهداف سجلها الأهلى فى نهائيات المسابقة".

وأعلن مسئولو النادى الأهلي جاهزية ثنائى الفريق محمد هاني والنيجيرى جونيور أجاي لمباراة الزمالك، المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت وحرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وكذلك مباراة أبوقير للأسمدة اليوم، السبت، باستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من غد، الأحد، بعد تعافيهما من ‏الإصابة‏، وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.‏