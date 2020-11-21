شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مقالب تزيد مخاوف الزمالك قبل مواجهة نادى مصر بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تحمل مُباريات الكأس العديد من المفاجآت، مُعظم النتائج تكون مُتوقعة ومنطقية، لكن أحيانًا تحدث بعض المفاجآت التى تُعطى الإثارة لبطولات خروج المغلوب، ومع دقات الثامنة مساء اليوم السبت سيحاول فريق الزمالك تجنب هذه المفاجآت حينما يلاقى نادى مصر على ستاد السويس فى دور الثمانية للبطولة

وحقق الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة أولها فى النسخة الأولى موسم 1921 – 1922 على حساب الاتحاد وآخرها الموسم الماضي فى مواجهة بيراميدز، بينما أفضل إنجازات نادى مصر كان الصعود لدوري الاضواء والشهرة هذا الموسم قبل أن يتلقى صدمة الهبوط فى نهاية الموسم.

ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، نستعرض أشهرها فى التقرير التالى..

*منتخب السويس

في موسم 1973 خسر الزمالك، أمام منتخب السويس 1/2 في كأس مصر، وودع البطولة.

*الشرقية للدخان

في موسم 1998 خرج الزمالك، من كأس مصر، بعد تعادله مع الشرقية للدخان، بدون أهداف، وحل في المركز الثالث، وكان الكأس في تلك النسخة يقام بنظام المجموعات وكان يلعب دون الدوليين.

*القناة

في موسم 2002 خسر الزمالك، أمام القناة، بركلات الترجيح، وكان هذا عصر الزمالك الذهبي، لكن فريق القناة، بقيادة مدربه أنور سلامة، ولاعبه المخضرم أحمد العجوز، نجح في الإطاحة بالزمالك من البطولة.

*بنى عبيد

في موسم 2009 نجح فريق بني عبيد، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وهزم الزمالك، بهدف نظيف قاتل أحرزه السيد المندوه مهاجم الفريق الذى يلعب فى القسم الثالث.