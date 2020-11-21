وليد سليمان رابع هدافى الأهلى فى كأس مصر بعد ثنائية أبو قير.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح وليد سليمان، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رابع هدافى الفريق فى بطولة كأس مصر، بعدما سجل ثنائية فى شباك أبو قير للأسمدة، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين لوليد سليمان مقابل هدف أحرزه كيرفا لا لاعب الأسمدة. ويأتى ترتيب هدافى الأهلى فى بطولة كأس مصر كالتالى.. 1- عماد متعب (19 هدفا) 2- أبو تريكة (9 أهداف) 3- محمد فضل (8 أهداف) 4- وليد سليمان، عمرو جمال، خالد بيبو (6 أهداف) وبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد - وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل وأليو بادجي، ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏ فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة كلاً من: محمد طلعت - إبراهيم ريعو - محمود الملك - هاني السيد - كمال أبو الفتوح - إسلام نبيل - محمد الكرته - محمد علاء - مصطفى الخواجة - كيرفا لا - وعلاء شعبان. وصعد الأهلي لدور الثمانية بالفوز على الترسانة بهدفين لهدف فيما صعد أبو قير للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة. هدف وليد سليمان الأول فى أبو قير هدف وليد سليمان الثانى فى أبو قير

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