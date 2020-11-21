معلومة رياضية.. رئيس الوزراء يقف لتحية وليد صلاح الدين بعد هدفه فى أبطال العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، من المواهب الفذة فى تاريخ النادى الأهلى بدءاً من فترة الثمانينيات ومرورا بالتسعينيات وبداية الألفية الجديدة، لما يفعله فى الملعب فور نزوله إلى أرض المباراة، وقدرته على إحداث التغييرات خلال أى لقاء لصالح فريقه، حتى أصبحت الجماهير تطمئن لوجوده داخل المستطيل الأخضر.
فى عام 1996 التقى الأهلى مع الرجاء البيضاوى فى كأس أبطال الدورى العرب بالقاهرة، والذى تم تغييره فيما بعد إلى البطولة العربية، وفور استلام وليد صلاح الدين الكرة داخل منطقة الجزاء راوغ لاعبى دفاع الفريق المغربى والحارس أيضا وأحرز هدفاً تاريخياً، جعل كل من فى استاد القاهرة يقف لتحيته على هدف الرائع.
وكان من بين الحضور المهندس كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها، والذى كان يتابع المباراة من المقصورة، ووقف أيضا مع الجماهير لتحية اللاعب.
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