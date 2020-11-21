أستون فيلا يخسر بصعوبة أمام برايتون بمشاركة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خسر فريق أستون فيلا على يد ضيفه برايتون بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت السبت لحساب الجولة 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع استون فيلا في المباراة كاملة، بعد العودة من مشاركة رفقة المنتخب الوطني في مباراتي توجو ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ولم يشارك الدولي المصري الأخر أحمد المحمدي في هذه المواجهة والتي تواجد فيها على مقاعد البدلاء.

وتقدم داني ويلبيك للضيوف في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل ازري كونسا لأستون فيلا في الدقيقة 47، لكن سولومون مارش تقدم من جديد لبرايتون الذي خطف نقاط المباراة كاملة.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز السادس فيما ارتفع رصيد برايتون إلى النقطة 9 في المركز الـ16