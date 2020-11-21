الخليج 365 يوضح.. هل فرض ليفربول عقوبة على صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصل محمد صلاح جناح منتخب مصر على استقبال مميز من جانب نادي ليفربول فور وصوله إلى انجلترا عقب إصابته بفيروس كورونا خلال فترة التوقف الدولي، وكان هناك حرص للاطمئنان عليه.

وعلم الخليج 365 أن محمد صلاح نال اهتمامًا كبيرًا من جميع أصحاب المسئولية في ليفربول بمجرد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وكانت المتابعة لحالته مستمر.

وتفهم مسئولو ليفربول والمدير الفني يورجن كلوب تمامًا موقف اللاعب وحضوره فرح شقيقه كون أن الأمر له بعد أسري واجتماعي يصعب اغفاله.

يورجن كلوب نفسه تحدث عن الأمر في مؤتمر صحفي أمس الجمعة قال خلاله بأن يدرك الفارق في العلاقات الاجتماعية بين المجتمعات وبعضها، وأن قواعد مجتمع لا ينطبق على المجتمع الأخر.

ووفقًا لم وصل إلى "الخليج 365" من معلومات فإن إدارة ليفربول لم تبلغ محمد صلاح بأي عقوبات عليه بعد إصابته بفيروس كورنا.

وعمل ليفربول على تسهيل عودة اللاعب إلى انجلترا بمجرد علمهم أنه لا يعاني من أي أعراض على أمل تحول نتيجة عينته لسلبية في أقرب وقت والعودة للفريق من أجل المباريات المقبلة.