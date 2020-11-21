قبل موقعة الجمعة.. الأهلي يستعد للزمالك بفوز باهت أمام أبو قير بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا باهتًا بمسابقة كأس مصر على حساب فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن حسابات دور الثمانية.

هذه النتيجة جعلت الأهلي يضرب موعدًا ناريًا أمام فريق الاتحاد السكندري في الأول من الشهر المقبل، حيث سيأتي اللقاء في دور نصف النهائي من بطولة الكأس.

ووجه الأهلي رسالة مقلقة إلى جماهيره بعد العرض الباهت الذي ظهر عليه الفريق حيث سيواجه الفريق الأحمر غريمه الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - حمدي فتحي - أحمد نبيل "كوكا" - أحمد الشيخ - وليد سليمان - جيرالدو - أليو بادجي.

تشكيل أبو قير للأسمدة: محمد طلعت - هانى السيد - محمود الملك - إبراهيم ريعو - كمال أبو الفتوح - حمد الكارتة - مصطفى الخواجة - محمد علاء - إسلام نبيل - علاء شعبان - كيرمالا.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 15 من بداية اللقاء استطاع وليد سليمان يسجل من تسديدة قوية يسددها على يسار حارس أبو قير للأسمدة ليتقدم الفريق الأحمر بنتيجة (1-0).

في الدقيقة 23 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الأهلي إثر قيام لاعب فريق أبو قير للأسمدة بلمس الكرة بيده إلا أن الحكم قرر احتساب ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

الحكم لم يكتف بقرار ضربة الجزاء ليقرر طرد اللاعب إبراهيم ريعو بعدما لمس الكرة بيده ليخوض فريق أبو قير باقي أحداث المباراة بـ10 لاعبين.

وليد سليمان عدد مجددًا في الدقيقة 26 عن طريق وليد سليمان بعدما سجل هدف التقدم من ضربة جزاء في جهة اليسار ليعزز الفريق الأحمر النتيجة (2-0).

وشهدت الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول هدف رائع من فريق أبو قير للأسمدة عن طريق المهاجم الكيني كيرمالا حيث سجل هدفًا وسط غياب من دفاع الأهلي ليقليص النتيجة (2-1).

إسلام نبيل لاعب فريق أبو قير للأسمدة حاول تحقيق المفاجأة من خلال تسجيل هدف التعادل عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اثر تنفيذه ركلة حرة مباشرة لكن تمر بجوار القائم في الدقيقة 50.

أليو بادجي في الدقيقة 61 أهدر أخطر فرص المباراة لصالح الأهلي بعد انفراده بمرمى أبو قير للأسمدة حيث تصدى حارس الفريق لكرة المهاجم السنغالي.

وحاول البديل محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 62 أن يسجل هدف الأهلي الثالث بتسديدة رائعة لكن حارس أبو قير يواصل تألقه.

بادجي عاد من جديد ليهدر فرصة هدف لصالح الأهلي في الدقيقة 66 حيث فشل في استغلال الفرصة بعدما انفرد بمرمى أبو قير للأسمدة حيث مرت الكرة بجوار المرمى.