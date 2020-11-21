من الأكاديمية إلى فريق الأهلي الأول .. من هو كوكا مفاجأة موسيماني لأبوقير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الجميع بالدفع بالصاعد أحمد نبيل "كوكا" في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي يواجه أبوقير للأسمدة .

ويلعب الأهلي مع أبوقير للأسمدة في الخامسة مساء السبت ضمن دور الـ8 لكأس مصر في المباراة التي يستضيفها برج العرب.

ودفع موسيماني صاحب الـ 20 عام ليشارك في التشكيل الأساسي لأول مرة مع الفريق الأحمر في مركز الوسط المدافع فمن هو "كوكا" ؟

1- أحمد نبيل عاشور الشهيربـ "كوكا" من مواليد 4-7 - 2001 .

2- يشغل عاشور مركز الوسط المدافع والظهير الأيسر ويلعب بقدمه اليسرى.

3- يبلغ طوله 174 سم ووزنه 70 كجم.

4- انضم للنادي الأهلي وهو في السابعة من عمره حيث لعب لأكاديمية النادي .

5- لفت انتباه عبد النبي عاشور مدير أكايديمة الأهلي ليتم تصعيده لفرق النادي ثم تدرج حتى وصل لفريق الشباب.

6- انضم إلى منتخب الشباب الذي يقود ربيع ياسين.

7- تم ترشيحه للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لتصعيده للفريق الأول.