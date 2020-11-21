مفاجأة لأول مرة في تشكيل الأهلي الرسمي لأبوقير للأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر أن تقام في الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن دور الـ8 لكأس مصر.

ودفع موسيماني بالصاعد أحمد نبيل "كوكا" صاحب الـ 19 عام ليشارك في التشكيل الأساسي لأول مرة مع الفريق الأحمر ليشغل مركز الوسط المدافع.

ويعاني الأهلي من غيابات سواء بسبب الإصابة العضلية أو بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وضم موسيماني مجموعة كبيرة من الناشئين على رأسهم عربي بدر وكوكا بالإضافة إلى محمد شكري وفارس طارق وعبدالرحمن أشرف ومصطفي شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عربي بدر – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد الشيخ – وليد سليمان – جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏