الامارات | تشلسي يواصل صحوته ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يواصل صحوته ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح تشيلسي سابع فريق يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد انتصاره 2-صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت بفضل هدف فيدريكو فرنانديز في مرماه وتسديدة تامي إبراهام في الشوط الثاني.

وسيطر فريق المدرب فرانك لامبارد في الشوط الأول وتقدم بعد عشر دقائق عندما حول فرنانديز، وهو تحت ضغط من بن تشيلويل، تمريرة ميسون ماونت العرضية المنخفضة في شباكه.

وكان يجب على تشيلسي تعزيز تفوقه لكن تيمو فيرنر أهدر عدة فرص قبل أن ينتفض نيوكاسل في الشوط الثاني.

وأضاع إيزاك هايدن فرصة إدراك التعادل عند مرور ساعة من اللعب وبعد ذلك بدقائق انطلق فيرنر نحو المرمى قبل أن يمهد الكرة إلى أبراهام ليضاعف من تقدم الفريق الضيف.

وكاد شون لونجستاف أن يقلص الفارق لنيوكاسل غير أن تسديدته اصطدمت بالعارضة وألغى الحكم هدفا لفيرنر بداعي التسلل.

ورفع تشيلسي بفوزه الثالث على التوالي رصيده إلى 18 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي الذي يحل ضيفا على ليفربول حامل اللقب غدا الأحد.

ويستطيع أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير انتزاع الصدارة من تشيلسي في وقت لاحق من اليوم.

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