الامارات | بالفيديو.. لاعب النصر ضياء سبع يحتفل بسيارته الجديدة "لامبورغيني"

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب النصر ضياء سبع يحتفل بسيارته الجديدة "لامبورغيني" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر ضياء محمد سبع، فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وثق من خلال لحظة استلامه لسيارته الجديدة من طراز لامبورغيني، وظهر اللاعب في المقطع وهو يتجه نحو السيارة وكانت مغطاه حيث قام بكشف الغطاء لتظهر السيارة الجديدة التي صممت باللون الأزرق.
وقام اللاعب بعد ذلك بالإحتفال بسياراته بأخذ جولة في دبي مستمعا لعدد من الأغاني العربية.
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