الامارات | دبي تجمع نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت دبي نخبة من أقوى نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية أقيمت على ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة ( 30 في 30 ) بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

شارك في المباراة لاعبون فازوا بجميع الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم، وتقدم اللاعبون البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة، والاسباني كارليس بويول، والهولندي كلارينس سيدورف، ومواطنه باتريك كلويفرت، والفرنسي أريك أبيدال، والاسباني ميشيل سلغادو، والحارس الإيطالي والتر زينغا، ونجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري.

كما حضر المباراة مايكل سيلفستر المدافع السابق لمنتخب فرنسا وناديي مانشسر يونايتد وأرسنال الذي منعته الإصابة من اللعب، وشارك فيها أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير العلاقات الخارجية في المجلس عمران الجسمي.

وحفلت المباراة بتسجيل 16 هدفا وسط أجواء احتفالية وحضور استعراضي من الجميع.

وقدم النجوم شكرهم لدبي التي جمعتهم ومنحتهم هذه الفرصة لمشاهدة المدينة والاستمتاع بطقسها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة وكذلك حققت أمنية شخصية وهي اللقاء مع الأصدقاء الذين لم يجتمعوا معهم سوية منذ فترة، فكانت المباراة فرصة للقاء واللعب وعيش لحظات كروية جميلة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة في عالم دبي للرياضة.

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