شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونادى مصر.. وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادى الزمالك في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، فريق نادى مصر باستاد السويس الجديد ضمن مواجهات بطولة كأس مصر، والتى يحاول خلالها نادى الزمالك الفوز ليحتفظ باللقب، وذلك قبل مباراته مع النادى الأهلى في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وسبق وأن واجه نادى الزمالك نادى مصر مرتين الموسم الماضى ولم ينجح أيًا من الفريقين في الفوز، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بهدف لكل منهما بينما تعادلا بدون أهداف في مباراة الدور الثانى.

مباراة نادى الزمالك × نادى مصر في بطولة كأس مصر:

موعد المباراة: الساعة 8 مساء السبت 21 نوفمبر2020.

مكان المباراة: استاد السويس الجديد.

القناة الناقلة: On time sports 1

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 10854

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

معدل الخطًأ: 4/3

التردد الأرضى – ديجيتال: UHF 32

التردد الأرضى – أنالوج: UHF 9