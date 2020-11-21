شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أتسجن أو أموت بس الزمالك ما يقعش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيده على عدم وجود أي مخالفات داخل النادي، وأن اللجنة المشكلة حاليا للتفتيش على النادي تراجع كل صغيرة وكبيرة منذ أكثر من شهر وإذا كانت هناك مخالفات كان سيعلن عنها بشكل رسمي.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «لا يوجد أحد فوق القانون ونحن في بلد قانون والدستور والقوانين واللوائح تطبق على الجميع وعلى مرتضى منصور أول واحد».
وتابع: «انا على أتم استعداد اني أتسجن أو أموت لكن الزمالك لا يسقط أو يقع كما يحاول المتآمرين عليه الذين يروجون الشائعات ويثيرون بلبلة متعمدة من حين لآخر بشأن المخالفات الوهمية المزعومة».
واختتم: «كل كبيرة وصغيرة تتم في نادي الزمالك وفقا للقانون واللائحة ولا نسمح بوجود أخطاء أو مخالفات لأننا شرفاء والجميع يشهد بنزاهتنا وشرفنا».
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