شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر | الأهلي (2) - (1) أبوقير للأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يخوض النادي الأهلي مباراة ضد أبوقير للأسمدة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، إذ ينتظر نادي الاتحاد السكندري الفائز منهما في نصف النهائي. ويخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عربي بدر- محمود وحيد.‏ خط الوسط: وليد سليمان- أحمد الشيخ- حمدي فتحي- جيرالدو- أحمد نبيل.‏ خط الهجوم: أليو بادجي.‏ ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبدالرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏ أما أبوقير للأسمدة، فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد طلعت خط الدفاع: هاني السيد- محمود الملك- إبراهيم ريعو- كمال أبوالفتوح خط الوسط: محمد الكرتة- مصطفى الخواجة- إسلام نبيل خط الهجوم: محمد علاء- كارا فا لا- علاء شعبان أبرز أحداث المباراة: الدقيقة 7.. أولى هجمات الأهلي عبر تمريرة من جيرالدو إلى العربي البدر الذي أرسل كرة بالعرضية قوية يمسك بها الحارس الدقيقة 14.. جوووووووول وليد سليمان يطلق قذيفة مدوية يسجل منها هدف التقدم للأهلي الدقيقة 22.. الحكم محمد سلامة يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي لمس الكرة يد مدافع أبوقير الدقيقة 23.. الحكم يشهر الكارت الأحمر للاعب إبراهيم ريعو إثر حصوله على الإنذار الثاني الدقيقة 24.. جوووووووول وليد سليمان يسجل الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء الدقيقة 38.. جوووووووول كارا فالا ينجح في تقليص الفارق ويسجل الهدف الأول لأبوقير الدقيقة 48.. أحمد الشيخ ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم في الحائط البشري نهاية الشوط الأول الشوط الثاني الدقيقة 50.. تسديدة لإسلام نبيل من ركلة حرة مباشرة تمر بها الكرة بجوار مرمى الأهلي الدقيقة 57.. تغيير أول للأهلي بنزول أفشة بدلا من أحمد نبيل الدقيقة 58.. عرضية من محمود وحيد يبعدها دفاع أبو قير الدقيقة 61.. تمريرة رائعة من أفشة إلى بادجي الذي انفرد بالمرمى لكنه سددها بغرابة في الحارس ويهدر فرصة هدف ثالث للأهلي الدقيقة 63.. تسديدة قوية من أفشة يتصدى لها الحارس محمد طلعت الدقيقة 66.. بادجي يهدر فرصة هدف محقق مجددًا بعدما تلقى تمريرة بالمقاس من أفشة ووضع الكرة بجوار المرمى الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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