شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يعلن إصابة حارس منتخب المغرب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إشبيلية الإسباني، مساء اليوم، السبت، إصابة حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا المستجد.
وقال النادي، خلال بيان رسمي عبر موقعه: «ثبتت إصابة ياسين بونو حارس المرمى بفيروس كورونا، والذي خضع لاختبار عقب عودته الخميس الماضي من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده».
وأضاف: «خضع بونو لاختبار مرة أخرى أمس الجمعة، وتم التأكد من إصابته، ولم يُشارك الحارس في أي مران منذ عودته، وهو في عزل بمنزله، ولا تظهر عليه أي أعراض ويتدرب بمفرده».
وأتم البيان: «بونو ينتظر العودة إلى التدريب مع زملائه، وهو ما سيفعله بمجرد انتهاء الحجر الصحي، وتحول اختباره إلى سلبي بدلًا من إيجابي».
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