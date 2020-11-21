شكرا لقرائتكم ريكاردو مدرب الإسماعيلي يزور بعثة الهلال السودانى بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفنى لنادى الإسماعيلي على زيارة بعثة الهلال السودانى التى تتواجد بالقاهرة حاليا، وكان في إستقباله رئيس البعثة عبدالمهيمن الأمين والدكتور هيثم السوباط مديرالعلاقات العامة.

يذكر أن فريق الهلال السوداني سيعسكر في القاهرة لمدة 15 يومًا ويلعب مع فريق طلائع الجيش مباراة ودية يوم الخميس المقبل حيث حرص الوفد الخاص بالنادى على زيارة الزمالك وتبادل الدروع مع مسئوليه.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الهلال السودانى على موقع فيس بوك أن البعثة ترحيباً حارا بالمدرب ريكاردو الذي جاء خصيصاً من الإسماعيلية إلى القاهرة من أجل زيارة الهلال الذي قضى فيه أجمل أيامه وترك خلفه أجمل الذكريات في السودان على حد قوله، البرازيلي ريكاردو مدرب الإسماعيلي الحالي، قضى وقتاً طويلاً وممتعا مع أفراد البعثة وحرص على الالتقاء ببعض اللاعبين القدامى، واستعاد من خلالها ذكرياته الجميلة في القلعة الزرقاء ، وكشف عن أشياء كثيرة حدثت له مع الهلال إبان فترة تواجده في القلعة الزرقاء.