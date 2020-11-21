شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي يصل القاهرة غدا للانضمام للزمالك استعدادا للقمة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، إلى القاهرة، غدا، الأحد، من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون قمة تاريخية، وتعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائي، الذى يسعى فيه الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الفريق الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.

وتغيب بن شرقى عن الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة نظرا لانضمامه لمنتخب المغرب فى الفترة الأخيرة ويغيب عن الزمالك فى مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، التى يحمل الفريق الأبيض لقبها من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته اليوم لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين.

ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى للزمالك، بن شرقى للتواجد أمام الأهلى حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.