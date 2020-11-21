لحظة بلحظة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر.. انطلاق الشوط الثاني

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

54: تقدم ملحوظ لأبو قير وسط تراجع للأهلي.

53: وليد سليمان يحصل على الإنذار الأصفر لعرقلة لاعب أبو قير للأسمدة.

50: أبو قير ينفذ الكرة الحرة بتسديدة نارية بجوار الشناوي.

49: خطأ على وليد سليمان من حدود منطقة جزاء الأهلي.

48: أحمد نبيل كوكا يحصل على الإنذار الأول مع الفريق الأول بالأهلي.

47: أليو بادجي يمرر كرة عرضية وحكم الراية يرفع راية التسلل.

46: أبو قير يبدأ النصف الثاني بكرة طولية يتحكم فيها دفاع الأهلي.

إنطلاق الشوط الثاني

أحرز كير ماك، لاعب أبو قير للأسمدة، الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلى لتصبح النتيجة 2 / 1 للمارد الأحمر فى الدقيقة 38.

سجل وليد سليمان "الحاوى" صانع ألعاب الأهلى، الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء فى شباك أبو قير للأسمدة بالدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، وحصل إبراهيم ريعو لاعب أبو قير على البطاقة الحمراء بداعى لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

أحرز وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك أبو قير للأسمدة فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

يقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمواجهة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر، حيث يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

ويخوض الأهلي مواجهة أبو قير للأسمدة وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ،ومن ثم سيعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفة للنهائي الافريقي، من خلال تجربة طريقة اللعب، مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس، في الوقت الذي يُفاضل موسيماني بين الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات لكي يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن في مواجهة أبو قير، لوجود رغبة في اعفاء محمد هاني من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.