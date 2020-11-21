شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا عقب مواجهة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية عقب مباراة أبوقير للإسمدة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر للكشف عن فيروس كورونا على أن يدخل الفريق معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة إبتداءاً من غداً إستعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي قد أعلن دخول الفريق معسكرًا مغلقًا ابتداء من غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا..جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم و أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخراً عن اصابة ثنائي الفريق محمود عبد النعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا ويخضع الثنائي حالياً لفترة العزل المنزلي.