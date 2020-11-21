شكرا لقرائتكم باتشيكو يضم جميع اللاعبين المقيدين أفريقيا استعداد لنهائى القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك انضمام جميع لاعبي الفريق المقيدين في القائمة الافريقية، لمعسكر مباراة القمة امام الأهلي في نهائي أفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري، حيث ينطلق معسكر مباراة القمة غدا عقب مواجهة الزمالك ونادي مصر المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس مصر.

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام نادي مصر حيث استبعد باتشيكو كل من محمد أبو جبل واحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود الونش ومصطفي محمد من التشكيل الأساسي لمباراة اليوم بغرض اراحتهم قبل مواجهة الأهلي.

وتم استبعاد أبو جبل من قائمة مباراة اليوم، علي ان يتولى حراسة المرمي محمود جنش بينما يجلس محمد عواد احتياطيا، فيما لم يستقر باتشيكو علي استبعاد زيزو وحامد والونش ومصطفي محمد من قائمة المباراة كاملة ام الاحتفاظ بهم علي دكة البدلاء.

ويغيب عن مواجهة الليلة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، فيما سيقود أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، الجبهة اليمنى للفريق، فى مواجهة الليلة بدلاً من حازم إمام، ظهير الفريق الأيمن، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.