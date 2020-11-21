شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: مواجهة أبو قير مهمة لأنها في بطولة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي نجم الأهلى الأسبق إن مواجهة المارد الأحمر وأبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر مهمة لأنها الأحمر ينافس فيها على بطولة.

أضاف عرابي خلال تواجده في الاستديو التحليلى لقناة الأهلى :" تشكيل موسيمانى جيد وحرص المدرب على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ولكنه احتفظ بنسبة 80 % من القوام الأساسي للفريق في القائمة تحسبا لعقربة المباراة".

ويسعى الاهلى للجمع بين بطولتى الدوري وكأس مصر هذا الموسم فلقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

واستهل الأهلي مشواره في مسابقة كأس مصر بالفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32، فيما فاز على الترسانة بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 من البطولة المحلية،فيما بدأ أبو قير للأسمدة مشواره بالفوز على الإنتاج الحربي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد، في دور الـ16 من البطولة المحلية.

ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف بجانب الإصابة بفيروس كورونا فيما لازال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفائهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة ومنهم محمد هاني وأيمن أشرف وجونيور أجاي.

واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس، في الوقت الذي يُفاضل موسيماني بين الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات لكي يشغل أحدهما مركز الظهير الأيمن في مواجهة أبو قير، لوجود رغبة في اعفاء محمد هاني من المواجهة وادخاره لمواجهة الزمالك المرتقبة.