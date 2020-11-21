شكرا لقرائتكم حازم إمام: مباراة أبو قير سهلة للأهلي ولديه أوراق مهمة في التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة ستكون سهلة على الأهلي لأنه يملك لاعبين مميزين بخلاف وجود موسيماني الذي يتعامل بشكل جيد مع الفريق. قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة يضم لاعبين مميزين مثل وليد سليمان هداف الفريق ومحمد الشناوي أفضل حاس في مصر وحمدي فتحي واليو بادجي وأحمد الشيخ الذي يقدم مستويات طيبة". أردف: "أحداث مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة ستحسم شكل النتيجة وقد يحسمها الأهلي مبكرا اذا ما سيطر على المباراة أو يتأخر التسجيل اذا لعب أبو قير بطريقة دفاعية".

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: مباراة أبو قير سهلة للأهلي ولديه أوراق مهمة في التشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.