شكرا لقرائتكم ميار شريف تواصل تألقها وتصل لنهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، تألقها حيث نجحت فى التأهل إلى نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولى نيمير بمجموعتين لمجموعة فى مباراة نصف النهائي. وتأهلت ميار شريف إلى نصف نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للاشيء. واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثانى بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة. وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثانى عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية فى إنجاز كبير. وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.

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