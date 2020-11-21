شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الأهلي مطالب بالاعتماد على الأطراف والتصويب من بعد أمام أبو قير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أنه لو ابو قير للاسمدة لعب تكتل دفاعي واعتمد على الهجمة المرتدة الأهلي سيواجه صعوبة في الاختراق خاصة مع ثقل أرضية ملعب برج العرب.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "لو فتح أبو قير خطوطه سيكون هناك فرصة للأهلي في الوصل إلى مرمى المنافس وقد يسهل المهمة عليه".

أردف: "التصويب من على بعد والعرضيات مهمة في مباراة الأهلي وأبو قير والأهلي لديه لاعبين قادرين على تحقيق ذلك".

أضاف: "على الأهلي الاختراق من الأطراف وضبط النواحي الدفاعية والتركيز في التصويب على المرمى لأنها ستكون سلاح مهم في هذه المباراة".