شكرا لقرائتكم مازن مرزوق يجتمع مع اللجنة الخماسية لترتيب الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الأسبق باتحاد الكرة، اجتماعا مع اللجنة الخماسية للجبلاية خلال الأيام الماضية بمقر الجبلاية، لمناقشة الترتيبات للموسم الجديد، حيث اقترب مرزوق من رئاسة لجنة المسابقات بالجبلاية فى الموسم الجديد خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم،الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق القاهرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد