شكرا لقرائتكم خبر عن «أوس» يخطف لقب «شعبية الروضة» في السباق الثالث بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

توج المهر «أوس» من إسطبلات العجبان بشوط «شعبية الروضة» الرابع مسجلاً زمناً قدره 01:49:38 وبفارق طول 2.75 عن صاحب المركز الثاني «سهريلا»، كما ظفر الجواد «إيه إف المجاز» لخليفة مطر النيادي بالمركز الأول في شوط «فلج هزاع» السادس في زمن قدره 01:05:96 وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني «نزعة».

جاء ذلك في ثالث سباق الموسم بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، الجمعة، الذي تألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للمهجنة، وشارك في السابق 94 خيلاً وبلغت مجموع جوائزه المالية 490 ألف درهم.

وكان الحفل انطلق بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول بعمر 4 سنوات لمسافة 2000 متر «تكافؤ» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوج به الجواد «دليل دو كارير» لسيف بخيت المرر مسجلاً زمناً قدره 02:16:69 وبفارق 5.25 طول عن صاحب المركز الثاني «داسان دي إيه».

وخطف المهر «ميراكل ميكر» لفايز التركماني لقب شوط «جبل حفيت» الثاني للخيول المهجنة محققاً زمناً قدره 02:05:09 وبفارق 6.25 طول عن صاحب المركز الثاني «عنيزة».

ونال المهر «فاريتز الديناري» ليوسف علي الخاجة آل علي شوط «البصرة» الثالث في زمن قدره 01:49:65 وبفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني «رأس الحد».

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس «سيح بن عمار» وتمكن الجواد «اي اس نهاوند» لأحمد محمد سيف المرر من إحراز المركز الأول محققاً زمناً قدره 01:35:05 وبفارق «رأس» عن «فاريتس أوبي» صاحب المركز الثاني.

ونجح الجواد «إيه إف ليوا» لقيس حمزة عبود في خطف لقب شوط الختام «عود لتوبة» للسرعة الأدنى لمسافة 1000 متر مسجلاً زمناً قدره 01:04:83 وبفارق 6.5 طول عن صاحب المركز الثاني «مهيمن».

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