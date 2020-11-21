«عهود» تنتزع ناموس الحول في الوثبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت منافسات الأسبوع الـ12 لموسم سباقات الهجن 2020-2021، وانتزعت «عهود» لصالح العامري مراحل أول أشواط فئة الحول والزمول، والتي أقيمت صباح السبت على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، واستطاعت «عهود» أن تخطف ناموس شوط الحول المحليات، بعد أن أنهت مسافة السباق بزمن قدره 12:46:6.

وفي الشوط الثاني والخاص بالحول المحليات استطاعت «بشاير» لفرج الظاهري الحصول على المركز الأول، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:35:5، وفي الشوط الثالث وتحدي الزمول المحليات كان الموعد مع «النصر» لسالم العامري، محققاً المركز الأول وبزمن قدره 13:03:2، وفي الشوط الرابع فاز «مبلش» لمبارك العامري بناموس الشوط والمركز الأول وبزمن قدره 12:55:3.

وجاءت نتائج بقية الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الخامس «سياسة» لسعيد العامري بزمن 12:48:0، الشوط السادس «جمايل» لصالح العامري بتوقيت 12:48:6، الشوط السابع «الطاغي» لسيف الشامسي بزمن 13:09:5، الشوط الثامن «الذيب» لهلال الكتبي بتوقيت 12:59:7، الشوط التاسع «غزل» لمحمد العامري بزمن 12:58:2، الشوط العاشر «الناوية» لحمد العجمي بتوقيت 12:53:3، الشوط 11 «الوثبة» لمكتوم الكتبي بتوقيت 12:57:8، الشوط 12 «الهده» لعبيد العامري بزمن قدره 12:54:5، الشوط 13 «مذخور» للرملي العامري بزمن 13:06:6، الشوط 14 «مكلف» لعبيد العامري بزمن 13:03:0، الشوط 15 «مصيحة» لعبدالله المنصوري بزمن 13:01:7، وفي آخر أشواط منافسات الأسبوع 12 لموسم سباقات الهجن كان الموعد مع «سمحة» لمبارك العامري والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 12:57:9، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

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