شكرا لقرائتكم خبر عن بالسلاح يتوج بلقب المحترفين في دولية الدراجات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، سجلت الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية والتي أقيمت الجمعة على شاطئ جزيرة الحديريات في إمارة أبوظبي رقماً عالياً من ناحية المشاركة، حيث وصل عدد الدراجات إلى 52 دراجة بالإضافة إلى تتويج أبطال الجولة الثالثة واستمرار النجاح الفني للبطولة، وحظيت المنافسة التي قسمت إلى ست فئات بنجاح كبير وتفوق فني برز من خلال المستويات المختلفة التي تم تقديمها في البطولة على مدار المرحلتين.

وحقق الفوز في فئة واقف «جي بي 1» ستيفان دولياك، في حين حل ثانياً عمر عبد الله راشد وثالثاً راشد السويدي، وفي فئة جالس «جي بي 3» تمكن من الفوز بالمركز الأول عامر حوير، وحل ثانياً جمال الجناحي وثالثاً سالم اليافعي، وجاءت فئة جالس «جي بي 2 كي» تهدي الفوز لسلمان يونس العوضي، وحل ثانياً مانع المرزوقي وثالثاً خالد المازمي، وفي فئة كبار المتسابقين تألق محمد المري بإحراز المركز الأول وحل ثانياً حريز المر بن حريز وثالثاً غانم المري، وفي فئة الحركات الاستعراضية تمكن راشد الملا من تحقيق المركز الأول بأفضل وأجمل حركات لليوم، وحل ثانياً عبد الجليل علي وثالثاً محمد الهاملي، وكان الختام مع فئة جالس محترفين والتي تألق من خلالها خليفة بالسلاح بإحراز المركز الأول وحل ثانياً بو بكر المري وثالثاً محمد محسن.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام النادي الأبطال الفائزين في كل فئات السباق والمنافسة والذين سطروا لوحة النجاح للمسابقة على شاطئ الحديريات كما شكر كل المشاركين وحضور المتسابقين، وقال الرميثي: «نجحنا في تسجيل جولة جديدة ونجاح في ظل الظروف التي نواجهها حالياً مع جائحة كورونا»، وأكد الرميثي أن المكان المتميز على شاطئ الحديريات، حيث أقيمت المنافسة، ساهم في نجاح البطولة وبشكل كبير جداً، وقال: «نؤمن بأن هذا المكان سيكون نقطة انطلاقة قوية لإقامة سباقات أخرى لاحقاً ومنافسات وبطولات رياضية تنعش الجانب السياحي أكثر لشاطئ الحديريات».

وثمن الرميثي التزام المتسابقين بالمنافسة وقوانينها وأيضاً الحرص على التقيد بكل التعليمات من خلال المنافسات المختلفة وفئات البطولة المتنوعة، وقال: «دليل نجاح السباق الكبير من الناحية الفنية هو عدم ارتفاع العلم الأصفر في أي مرحلة وانعدام الحوادث في السباق أو الأخطاء من المتسابقين، وذلك يجعلنا سعداء أكثر بهذه الجولة التي نجحت على كل المستويات».