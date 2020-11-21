شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة علياء تتوج ببطولة الحبتور للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها AM للفوز ببطولة الحبتور للبولو، التي أسدل الستار عليها الجمعة على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، وجاء الفوز المستحق في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت فريق الفارسة الشابة علياء آل مكتوم مع فريق أكنور بنجاش الوصيف بنتيجة 8-6، وحل فريق الدكتور عبد الرحمن بالمركز الثالث عقب فوزه على فريق مهرة الرابع بنتيجة 8-7.

وفي مباريات الترضية التي أقيمت صباحاً حل فريق جرين جيتس خامساً، وفريق ذئاب دبي سادساً، وفريق جيست هيسكث سابعاً.

شهد حفل الختام والتتويج خالد سعيد المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتوج الفرق الأربعة الأولى بالكؤوس، والهدايا التذكارية لبقية الفرق المشاركة، كما تم تكريم سانتوس إيريارتي من فريق الشيخة علياء كأفضل لاعب، والحصان إيرينيتا لينون كأقوى حصان بالبطولة.

ونجحت الشيخة علياء آل مكتوم بقيادة فريقها (AM) لفوز مستحق على فريق أكنور بنجاش بقيادة خالد العمران في مباراة مسك الختام، عندما فرض فريقها الأفضلية لعباً ونتيجة طوال أشواط المباراة الأربعة، منهية الشوط الأول لصالح فريقها بهدفين دون ردّ، واستمر التقدم في الشوط الثاني بنتيجة 3-2، وعاد فارق الهدفين في الشوط الثالث 6-4، وحافظ فريق الشيخة علياء على فارق الهدفين بإضافة هدفين لكل فريق لينتي اللقاء بفوز مستحق بنتيجة 8-6.

لقاء الشقيقين

وفي لقاء الشقيقين محمد الحبتور وشقيقه راشد الحبتور انحاز الهدف الذهبي الذي سجله تومي إيريات في الشوط الخامس والإضافي لفريق الدكتور عبد الرحمن الذي يقوده محمد الحبتور بمواجهة فريق مهرة الذي يقوده راشد الحبتور ليفوز فريق الدكتور 8-7.

ووجه محمد الحبتور، رجل الأعمال رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، التهنئة لفريق الشيخة علياء بفوزها بالبطولة عن جدارة، كما أعرب عن رضاه بما قدمته الفرق خلال البطولة من مستويات عالية عكستها العروض عالية المستوى، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تعدّ محطات مهمة في إطار استعدادات الفرق للبطولات الأعلى تصنيفاً وقوة، وخاصة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية لهذا الموسم.