«الحاوى» يسجل الهدف الثانى للأهلى من ضربة جزاء.. وأبو قير بـ10 لاعبين

سجل وليد سليمان "الحاوى" صانع ألعاب الأهلى، الهدف الثانى له ولفريقه من ضربة جزاء فى شباك أبو قير للأسمدة بالدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر. وحصل إبراهيم ريعو لاعب أبو قير على البطاقة الحمراء بداعى لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء. وبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناو، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربى بدر، محمود وحيد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حمدي فتحي، جيرالدو، أحمد نبيل وأليو بادجى. ويجلس على دكة البدلاء كل من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏ حسبما نشر موقع "اليوم السابع". فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة كلاً من: محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كير ماك وعلاء شعبان. وصعد الأهلي لدور الثمانية بالفوز على الترسانة بهدفين لهدف فيما صعد أبو قير للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة.

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