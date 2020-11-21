«الحاوي» يتقدم للأهلى على أبو قير للأسمدة فى الدقيقة 15

أحرز وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك أبو قير للأسمدة فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

وبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناو، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربى بدر، محمود وحيد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حمدي فتحي، جيرالدو، أحمد نبيل وأليو بادجى. ويجلس على دكة البدلاء كل من : مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏



فيما يضم تشكيل فريق أبو قير للأسمدة كلاً من: محمد طلعت _إبراهيم ريعو _محمود الملك _هاني السيد _كمال أبو الفتوح _إسلام نبيل _محمد الكرته _محمد علاء _مصطفي الخواجة _كير ماك وعلاء شعبان.



وصعد الأهلي لدور الثمانية بالفوز على الترسانة بهدفين لهدف فيما صعد أبو قير للدور ذاته بعد الفوز على حرس الحدود بثنائية نظيفة.