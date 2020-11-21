وجهان جديدان في تشكيلة موسيماني الأساسية أمام أبوقير للأسمدة

كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به أبوقير للأسمدة في الخامسة من مساء اليوم السبت، ضمن دور الـ8 لكأس مصر.

ودفع موسيماني بالصاعد أحمد نبيل "كوكا" صاحب الـ 19 عام ليشارك في التشكيل الأساسي لأول مرة مع الفريق الأحمر ليشغل مركز الوسط المدافع.

كما دفع باللاعب الشاب عربي بدر، في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب محمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عربي بدر – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد الشيخ – وليد سليمان – جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏