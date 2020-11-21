«جيرالدو وبادجي».. يقودان الأهلي أمام أبوقير للأسمدة في الكأس.. «التشكيل والغيابات»

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ربع نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كما ذكره موقع "الوطن سبورت":

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربي بدر.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، وليد سليمان.

خط الهجوم: جيرالدو، أحمد الشيخ، بادجي.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

مروان محسن، محمد مجدي أفشة، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو ديانج، فارس طارق، عبدالرحمن أشرف، محمد شكري، مصطفى شوبير.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكر مغلق ابتداء من غد الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة.

وجاء القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة.

ويُجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم، عقب مباراة أبو قير للأسمدة، مباشرة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن الفريق سيخوض مرانه غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.