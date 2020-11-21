بعد لعنة الإصابات.. بشرى سارة من الأهلي لجماهيره قبل أيام من نهائي إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداءً من الأحد، بعد تعافيهما من ‏الإصابة‏، استعدادا لمباراة الزمالك، المقرر لها 27 نوفمبر الجارى فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وفي سياق متصل، عاد المإلي أليو ديانج، للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم فى تدريبات الكرة بالفريق الأحمر، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

كما تعافى أيمن أشرف، الظهير الأيسر، وانضم لقائمة الفريق، لمواجهة أبو قير للأسمدة، في كأس مصر.

كما اطمأن عبدالحفيظ على سلامة علي معلول، بعد مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات إفريقيا.

ومازال الأهلي يعاني من إصابة محمود كهربا، وصالح جمعة بفيروس كورونا، قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.