الأهلي يواجه أبو قير في دور الـ 8 لكأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة مساء السبت، على ملعب ستاد برج العرب ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

ويدخل الأهلي بمعنويات مرتفعه ويسعى للفوز بالمباراة قبل مبارياته الهامه التى تجمعه أمام الزمالك نهاية الشهر الجاري في النهائي الأفريقي لدوري أبطال أفريقيا .

وأختتم المارد الأحمر تدريباته مساء أمس على ملعب مختتار التتش بالجزيرة وحرص الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع جميع اللاعبين وتحفيز اللاعبين على أهميه المباراة.

ودخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كلا من 21 لاعبا وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

ومن ناحية أخري أعلن اتحاد الكرة مساء أمس الجمعة عن حكام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة والمقرر السبت فى الخامسة مساءا على ملعب برج العرب ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يقود محمد سلامة حكما للساحة ومحمد العزازي وأحمد شاهين مساعدين ومجدي خاطر حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد الجلاوي مساعد حكم فيديو، ومن المقرر أن يواجه الفائز نادى الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى للمسابقة.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية صباح بعد غد الأحد، قبل تدريب الفريق والانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة فريق الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا التي ستقام 27 نوفمبر الجاري.