شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مباراة الزمالك ونادى مصر فى الكأس قبل مواجهة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثامنة مساء اليوم، السبت، المباراة الختامية بالدور ربع النهائي للنسخة رقم 88 لكأس مصر بين الزمالك ونادى مصر على ملعب السويس الجديد، تحت إدارة الحكم محمود عاشور. ويواجه الصاعد منهما نادى طلائع الجيش فى نصف النهائي فى الأول من ديسمبر المقبل، بعدما فجر زملاء الحارس محمد بسام مفاجأة كبيرة وتخطوا بيراميدز وصيف النسخة الماضية بفارق ركلات الترجيح في 14 أكتوبر الماضي.



ونستعرض مسيرة الطرفين في هذه البطولة وأبرز أرقامهما على النحو التالي:



1- الزمالك الذي توج بلقب كأس مصر 27 مرة تخطى الشرقية فى الدور الأول (3 – 1) في 4 ديسمبر 2019 ثم قلب تأخره أمام سموحة بهدف صلاح محسن لفوز بثنائية إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" بتاريخ الخامس من أكتوبر الماضي.



2- حجز نادي مصر مقعده بين الثمانية الكبار بعد أن تغلب على الجونة بفارق ركلات الترجيح في دور الـ 32 ثم تفوق على وادي دجلة (2 – 1) في ثمن النهائي في السادس عشر من أكتوبر الماضي.



3- في النسخة الماضية أحرز الزمالك اللقب للمرة الثانية توالياً بعد تفوقه على بيراميدز (3 – 0) في المباراة النهائية.



4- خرج نادي مصر من دور الـ 64 في النسخة رقم 87 لكأس مصر عقب خسارته أمام بورتو السويس (1 – 2) علماً أنه تخطى الثنائي المصرية للاتصالات وسيراميكا كيلو باترا في الأدوار التمهيدية.



5- في بطولة الدوري أنهى الزمالك ثانياً بحصوله على 71 نقطة تم خصم 3 منها كعقوبة إدارية.



6- عاد نادي مصر لدوري القسم الثاني بعد حصوله على 21 نقطة أنهى بها في المركز السابع عشر وقبل الأخير.



7- ورغم هبوطه انتزع نادي مصر نقطتين ثمينتين من الزمالك في الدوري ’ حيث انتهى لقاء الجولة الثالثة بالتعادل (1 – 1) ثم خرج لقاء الجولة العشرين بالتعادل السلبي.



8- البرتغالي جايمي باتشيكو (62 سنة) يقود الزمالك خلال هذا اللقاء بعد أن تعاقد معه النادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون وقاد الفريق في 6 مباريات في الدوري ودوري الأبطال فاز في 5 منها وتعادل في لقاء وحيد أمام دجلة بالدوري.



9- لقاء الزمالك سيكون الأول لنادي مصر تحت قيادة أسامة نبيه الذي تسلم المهمة عقب هبوط الفريق علماً بأنه كان يقوده بداية الموسم لكنه رحل لوجود خلاف في وجهات النظر ليقود الفريق بعده ثلاثة مدربين هم عبد الناصر محمد وخالد جلال وطارق عبد الله.