شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى الأهلي بعد مباراة أبوقير اليوم للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية بعد مباراة أبوقير للأسمدة، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، للكشف عن فيروس كورونا على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة بدءاً من غد الأحد استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك باستاد القاهرة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن دخول الفريق معسكرًا مغلقًا ابتداء من غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا..جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل. وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الاهلي أعلن مؤخراً عن اصابة ثنائي الفريق محمود عبد النعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا ويخضع الثنائي حالياً لفترة العزل المنزلي.