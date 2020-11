شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يدعم كهربا بعد إصابته بكورونا: أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البلدوزر عمرو زكى، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، على دعم نجم الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، فى ظل أزمته الصحية الأخيرة والإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث حرص زكى، على مؤازرة كهربا وقام بنشر صورة قديمة جمعتهما سويا عندما كان يلعبان فى صفوف المنتخب الوطنى، أتبعها بتعليق: "get well soon lil bro.. تمنياتى بالشفاء العاجل لأخويا".





وكان مسئولو النادى الأهلى، أكدوا أن حالة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى، أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة، اليوم السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة، التى تقام فى الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوى.‏

خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجى.‏

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏