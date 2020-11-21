تشيلسي يواصل مسيرة الانتصارات ويهزم نيوكاسل بثنائية 

واصل فريق تشيلسي تألقه وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد السبت في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



أقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل، وسريعاً مع تقدم الفريق اللندني بفضل هدف سُجل بالخطأ في مرمى أصحاب الأرض عن طريق مدافع الفريق، الأرجنتيني فيديريكو فيرنانديز.



وبات فيرنانديز هو أكثر لاعب يسجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدوري الممتاز تحديداً منذ أن بدأ اللعب في البطولة في أيلول/سبتمبر 2014 برصيد 5 أهداف وذلك بالتساوي مع مدافع برايتون لويس دانك.



ونجح تامي أبراهام في إحراز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65 بفضل تمريرة حاسمة من مهاجم الفريق، الألماني تيمو فيرنر الذي أصبح متداخلاً في 11 هدف أحرزها تشيلسي في آخر 10 مباريات بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.



وارتقى بذلك تشيلسي إلى الصدارة مؤقتاً برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف أمام ليستر فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة.

المصدر: بي إن سبورت