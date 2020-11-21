شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي فلاديمير مدرباً لحتا خلفاً لكونتيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي حتا الاستغناء عن مدرب الفريق اليوناني كريستوس كونتيس، وجهازه المعاون على خلفية النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في أول ست جولات من عمر البطولة، حيث لم يجمع الفريق سوى نقطة واحدة في الدوري حتى الأن.



وقال مصدر في النادي لـ "الإمارات اليوم"، إن مجلس الإدارة قرر التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير ليقود الفريق الفترة المقبلة، عقب وصوله مؤخراً إلى الدولة وسيتم توقيع التعاقد مع المدرب الذي استعان بجهاز فني كامل معه مساء اليوم السبت.





وكتب نادي حتا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "قدمت إدارة نادي حتا الشكر إلى المدرب اليوناني كونتيس وجهازه المعاون على عمله خلال الفترة الماضية التي أشرف فيها على الفريق الأول". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الصربي فلاديمير مدرباً لحتا خلفاً لكونتيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.