شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة أبوقير للأسمدة.. و«موسيماني» يتفقد الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة النادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مواجهة أبوقير للأسمدة، في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على تفقد أرضية استاد برج العرب.

وكان «موسيماني» قد أعلن تشكيل المارد الأحمر لخوض المباراة والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر- محمود وحيد

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي- جيرالدو- أحمد نبيل

خط الهجوم: أليو بادجي