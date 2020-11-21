شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة، التي تقام في الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- عربي بدر- محمود وحيد.‏ خط الوسط: وليد سليمان- أحمد الشيخ- حمدي فتحي- جيرالدو- أحمد نبيل.‏ خط الهجوم: أليو بادجي.‏ ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏ الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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