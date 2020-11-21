شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: لا مساس بأعضاء وادي دجلة بعد رحيل «سامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عدم المساس بأعضاء نادي وادي دجلة وأن رحيل ماجد سامي من عدمه لن يفرق مع أعضاء النادي وأن حقوقهم وعضويتهم في النادي محفوظة مهما تغيرت الإدارات والملاك ومجلس الإدارة ولن يستطيع أحد المساس منهم أو بعضويتهم.

وكان ماجد سامي مالك وادي دجلة قد أعلن رحيله عن النادي دون إبداء أي أسباب واكتفي بإعلان رحيله عن النادي على صفحته على فيس بوك.

يأتي هذا فيما أعلن النشاط الرياضي بدجلة برئاسة سامح ناجي استمرار النشاط بشكل طبيعي وممارسة كل الفرق والألعاب للتدريبات والمباريات بشكل طبيعي دون أي تغيير.